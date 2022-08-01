Saks Fifth Avenue Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Saks Fifth Avenue va de $72,471 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $280,500 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Saks Fifth Avenue. Dernière mise à jour : 8/8/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $200K
Comptable
$95.5K
Analyste de données
$79.6K

Data Scientist
$156K
Designer graphique
$90.5K
Technologue en informatique
$72.5K
Marketing
$114K
Opérations marketing
$151K
Chef de produit
$144K
Recruteur
$91.8K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$281K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Saks Fifth Avenue est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $280,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Saks Fifth Avenue est de $114,425.

