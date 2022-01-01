SAIC Salaires

La fourchette de salaires de SAIC va de $40,768 en rémunération totale par an pour un Analyste de données au bas de l'échelle à $651,379 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de SAIC . Dernière mise à jour : 8/7/2025