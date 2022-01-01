Répertoire des entreprises
SAIC
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

SAIC Salaires

La fourchette de salaires de SAIC va de $40,768 en rémunération totale par an pour un Analyste de données au bas de l'échelle à $651,379 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de SAIC. Dernière mise à jour : 8/7/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur réseau

Ingénieur systèmes

Ingénieur DevOps

Technologue en informatique
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Architecte de solutions
Median $220K

Architecte cloud

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Data Scientist
Median $125K
Analyste en cybersécurité
Median $177K
Assistant administratif
$131K
Ingénieur aérospatial
$84.6K
Opérations commerciales
$142K
Analyste commercial
$75.3K
Analyste de données
$40.8K
Ingénieur électricien
$230K
Ingénieur en matériel informatique
$161K
Ressources humaines
$147K
Consultant en management
$121K
Ingénieur mécanique
$104K
Designer de produits
$651K
Chef de produit
$191K
Responsable de programme
$166K
Chef de projet
$169K
Ventes
$124K
Ingénieur commercial
$136K
Responsable de programme technique
$177K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez SAIC est Designer de produits at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $651,379. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez SAIC est de $135,675.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour SAIC

Entreprises connexes

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • NETSCOUT
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources