Recharge Salaires

La fourchette de salaires de Recharge va de $48,179 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $103,565 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Recharge . Dernière mise à jour : 8/7/2025