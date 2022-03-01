Recharge Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Recharge va de $48,179 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $103,565 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Recharge. Dernière mise à jour : 8/7/2025

Ingénieur logiciel
Median $86.4K
Data Scientist
$48.2K
Marketing
$73.1K

Designer de produits
$76.2K
Chef de produit
$95.1K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$104K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Recharge est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $103,565. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Recharge est de $81,331.

Autres ressources