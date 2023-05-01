Mindbox Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Mindbox va de $13,162 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $67,781 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Mindbox. Dernière mise à jour : 8/7/2025

$160K

Comptable
$22.6K
Designer de produits
$38.2K
Chef de projet
$54.9K

Ingénieur logiciel
$13.2K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$67.8K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Mindbox est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $67,781. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Mindbox est de $38,247.

Autres ressources