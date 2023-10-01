Répertoire des entreprises
Metyis
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Metyis Salaires

La fourchette de salaires de Metyis va de $34,386 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $164,063 pour un Consultant en management au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Metyis. Dernière mise à jour : 8/7/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Data Scientist
Median $58.2K
Analyste commercial
$34.4K
Consultant en management
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chef de produit
$133K
Ingénieur commercial
$80.4K
Ingénieur logiciel
$63.8K
Architecte de solutions
$73K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Metyis est Consultant en management at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $164,063. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Metyis est de $73,013.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Metyis

Entreprises connexes

  • Databricks
  • Airbnb
  • Stripe
  • Tesla
  • Square
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources