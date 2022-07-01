Metropolis Technologies Salaires

La fourchette de salaires de Metropolis Technologies va de $74,625 en rémunération totale par an pour un Analyste financier au bas de l'échelle à $295,000 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Metropolis Technologies . Dernière mise à jour : 8/7/2025