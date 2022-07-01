Metropolis Technologies Salaires

Répertoire des entreprises
Metropolis Technologies
La fourchette de salaires de Metropolis Technologies va de $74,625 en rémunération totale par an pour un Analyste financier au bas de l'échelle à $295,000 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Metropolis Technologies. Dernière mise à jour : 8/7/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $295K
Analyste financier
$74.6K
Chef de produit
$199K

Responsable de l'ingénierie logicielle
$86.4K
FAQ

The highest paying role reported at Metropolis Technologies is Ingénieur logiciel with a yearly total compensation of $295,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metropolis Technologies is $142,525.

