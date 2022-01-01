Kroger Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Kroger va de $33,446 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $211,050 pour un Opérations marketing au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Kroger. Dernière mise à jour : 8/7/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur données

Chef de produit
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Designer de produits
Median $135K

Designer UX

Technologue en informatique
Median $99.5K
Data Scientist
Median $118K
Chef de projet
Median $170K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $186K
Comptable
$80.6K

Comptable technique

Assistant administratif
$50.7K
Responsable des opérations commerciales
$126K
Analyste commercial
$33.4K
Service client
$78.6K
Succès client
$75.4K
Analyste de données
$60.3K
Analyste financier
$95.5K
Consultant en management
$191K
Marketing
$94.3K
Opérations marketing
$211K
Responsable de programme
$169K
Recruteur
$74.9K
Ventes
$86.7K
Analyste en cybersécurité
$69.7K
Chercheur en expérience utilisateur
$191K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Kroger est Opérations marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $211,050. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Kroger est de $112,381.

