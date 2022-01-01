Eightfold Salaires

La fourchette de salaires de Eightfold va de $46,072 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $521,380 pour un Ressources humaines au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Eightfold. Dernière mise à jour : 8/8/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Eightfold, Options sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière et plus.