Eightfold
Eightfold Salaires

La fourchette de salaires de Eightfold va de $46,072 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $521,380 pour un Ressources humaines au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Eightfold. Dernière mise à jour : 8/8/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur logiciel en assurance qualité

Chef de produit
Median $51.1K
Ressources humaines
$521K

Designer de produits
$173K
Chef de projet
$204K
Recruteur
$81.5K
Ventes
$119K
Ingénieur commercial
$173K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$390K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Eightfold, Options sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

