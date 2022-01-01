Répertoire des entreprises
Credit Karma
Credit Karma Salaires

La fourchette de salaires de Credit Karma va de $99,500 en rémunération totale par an pour un Opérations commerciales au bas de l'échelle à $727,714 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Credit Karma. Dernière mise à jour : 8/8/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur données

Chef de produit
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $489K

Marketing
Median $273K
Data Scientist
Median $280K
Designer de produits
Median $447K
Analyste commercial
Median $200K
Responsable de programme technique
Median $285K
Développement commercial
Median $224K
Opérations commerciales
$99.5K
Responsable en science des données
$334K
Responsable de design de produit
$561K
Responsable de programme
$154K
Recruteur
$117K
Ventes
$408K
Analyste en cybersécurité
$219K
Architecte de solutions
$362K

Architecte de données

Cloud Security Architect

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Credit Karma, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la Credit Karma este Chef de produit at the Director level cu o compensație totală anuală de $727,714.
Compensația totală anuală mediană raportată la Credit Karma este $321,045.

Autres ressources