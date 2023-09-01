Répertoire des entreprises
Coda Payments
Coda Payments Salaires

La fourchette de salaires de Coda Payments va de $32,973 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $59,974 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle.

$160K

Ingénieur logiciel
Median $60K
Data Scientist
$33K
Chef de produit
$38.8K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Coda Payments, — это Ingénieur logiciel с годовой общей компенсацией $59,974.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Coda Payments, составляет $38,794.

Autres ressources