Coda Payments Salaires

La fourchette de salaires de Coda Payments va de $32,973 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $59,974 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Coda Payments . Dernière mise à jour : 8/8/2025