ChargePoint Salaires

La fourchette de salaires de ChargePoint va de $55,088 en rémunération totale par an pour un Responsable en science des données au bas de l'échelle à $266,325 pour un Responsable de programme technique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de ChargePoint. Dernière mise à jour : 8/8/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $190K
Chef de produit
Median $130K
Ingénieur en matériel informatique
Median $160K

Responsable en science des données
$55.1K
Data Scientist
$59K
Ingénieur électricien
$209K
Analyste financier
$224K
Ressources humaines
$113K
Technologue en informatique
$104K
Ingénieur mécanique
$158K
Responsable de programme
$234K
Ventes
$206K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$244K
Responsable de programme technique
$266K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez ChargePoint, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez ChargePoint est Responsable de programme technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $266,325. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez ChargePoint est de $175,000.

