Belden Salaires

La fourchette de salaires de Belden va de $35,474 en rémunération totale par an pour un Analyste financier au bas de l'échelle à $236,175 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Belden. Dernière mise à jour : 8/7/2025

$160K

Comptable
$148K
Analyste financier
$35.5K
Technologue en informatique
$79.6K

Ingénieur logiciel
$137K
Architecte de solutions
$236K
FAQ

The highest paying role reported at Belden is Architecte de solutions at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Belden is $137,310.

