Répertoire des entreprises
Applied Intuition
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Applied Intuition Salaires

La fourchette de salaires de Applied Intuition va de $100,500 en rémunération totale par an pour un Chercheur en expérience utilisateur au bas de l'échelle à $483,570 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Applied Intuition. Dernière mise à jour : 8/7/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Ingénieur logiciel full-stack

Recruteur
Median $140K
Développement commercial
$218K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ressources humaines
$422K
Ingénieur mécanique
$136K
Designer de produits
$484K
Analyste en cybersécurité
$143K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$201K
Responsable de programme technique
$201K
Chercheur en expérience utilisateur
$101K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Applied Intuition, Options sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Applied Intuition, Options sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière et plus.

Visiter maintenant !

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Applied Intuition est Designer de produits at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $483,570. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Applied Intuition est de $200,940.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Applied Intuition

Entreprises connexes

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • Standard Cognition
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources