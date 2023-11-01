Répertoire des entreprises
Advertima
    Advertima is a company that provides computer vision and AI technologies to digitize in-store shoppers and convert physical grocery stores into a revenue-generating retail media channel.

    http://advertima.com
    2021
    45
    $1M-$10M
