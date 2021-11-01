Direktoryo ng mga Kumpanya
Zwift
Zwift Mga Sweldo

Ang sahod ng Zwift ay mula $75,154 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing sa mababang hanay hanggang $264,500 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Zwift. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Manager ng Produkto
Median $265K
Inhinyero ng Software
Median $138K
Siyentipiko ng Data
Median $215K

Human Resources
$186K
Marketing
$75.2K
Program Manager
$156K
Manager ng Software Engineering
$188K
Technical Program Manager
$150K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Zwift ay Manager ng Produkto na may taunang kabuuang bayad na $264,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Zwift ay $170,850.

Iba pang Resources