Direktoryo ng mga Kumpanya
Zoetis
Zoetis Mga Sweldo

Ang sahod ng Zoetis ay mula $92,460 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Analista ng Negosyo sa mababang hanay hanggang $223,934 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Zoetis. Huling na-update: 11/15/2025

Siyentipiko ng Data
Median $162K
Inhinyero ng Software
Median $141K
Analista ng Negosyo
$92.5K

Manager ng Data Science
$136K
Operasyon ng Marketing
$198K
Disenyer ng Produkto
$121K
Manager ng Produkto
$104K
Manager ng Proyekto
$121K
Benta
$101K
Manager ng Inhinyeryang Software
$224K
Manager ng Programang Teknikal
$141K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Zoetis ay Manager ng Inhinyeryang Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $223,934. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Zoetis ay $135,675.

