ZOE
ZOE Mga Sweldo

Ang sahod ng ZOE ay mula $30,720 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Serbisyo sa Customer sa mababang hanay hanggang $166,414 para sa isang Human Resources sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ZOE. Huling na-update: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
Median $107K
Serbisyo sa Customer
$30.7K
Human Resources
$166K

Manager ng Inhinyeryang Software
$139K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa ZOE ay Human Resources at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $166,414. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ZOE ay $122,742.

Iba pang Resources