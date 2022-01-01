Direktoryo ng mga Kumpanya
Zocdoc Mga Sweldo

Ang sahod ng Zocdoc ay mula $70,350 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Success sa mababang hanay hanggang $225,750 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Zocdoc. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Pul-Stak Software Inhinyero

Marketing
Median $200K
Manager ng Software Engineering
Median $226K

Siyentipiko ng Data
Median $168K
Customer Success
$70.4K
Disenyor ng Produkto
$201K
Project Manager
$136K
Recruiter
$142K
Sales
$109K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Zocdoc, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

