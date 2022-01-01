Direktoryo ng mga Kumpanya
ZipRecruiter
ZipRecruiter Mga Sweldo

Ang sahod ng ZipRecruiter ay mula $79,600 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Human Resources sa mababang hanay hanggang $422,417 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ZipRecruiter. Huling na-update: 11/14/2025

Inhinyero ng Software
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $170K
Manager ng Produkto
Median $258K

Disenyer ng Produkto
Median $142K

YuEks Disenyer

Manager ng Inhinyeryang Software
Median $294K
Accountant
$91.3K
Analista ng Negosyo
$266K
Manager ng Data Science
$293K
Human Resources
$79.6K
Marketing
$259K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa ZipRecruiter, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa ZipRecruiter ay Inhinyero ng Software at the Staff Software Engineer level na may taunang kabuuang bayad na $422,417. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ZipRecruiter ay $243,072.

