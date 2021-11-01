Direktoryo ng mga Kumpanya
Zipcar
Zipcar Mga Sweldo

Ang sahod ng Zipcar ay mula $27,975 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Analista ng Cybersecurity sa mababang hanay hanggang $253,980 para sa isang Punong Staff sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Zipcar. Huling na-update: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
Median $41.9K
Manager ng Produkto
Median $175K
Operasyon ng Negosyo
$65.2K

Punong Staff
$254K
Analista ng Data
$143K
Siyentipiko ng Data
$131K
Disenyer ng Produkto
$185K
Analista ng Cybersecurity
$28K
Manager ng Inhinyeryang Software
$235K
Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Zipcar ay Punong Staff at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $253,980. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Zipcar ay $142,800.

Iba pang Resources