Zimmer Biomet Mga Sweldo

Ang sahod ng Zimmer Biomet ay mula $50,736 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Programang Teknikal sa mababang hanay hanggang $197,985 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Zimmer Biomet. Huling na-update: 11/14/2025

Inhinyero ng Mekanikal
Median $100K

Kalidad na Inhinyero

Benta
Median $85K
Inhinyero ng Biomedical
$124K

Analista ng Negosyo
Median $105K
Siyentipiko ng Data
$78.4K
Disenyer ng Produkto
$66.1K
Manager ng Disenyo ng Produkto
$177K
Inhinyero ng Software
$198K
Manager ng Inhinyeryang Software
$102K
Manager ng Programang Teknikal
$50.7K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Zimmer Biomet ay Inhinyero ng Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $197,985. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Zimmer Biomet ay $101,000.

