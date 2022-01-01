Direktoryo ng mga Kumpanya
Zillow
Zillow Mga Sweldo

Ang sahod ng Zillow ay mula $69,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Accountant sa mababang hanay hanggang $493,852 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Zillow. Huling na-update: 11/14/2025

Inhinyero ng Software
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero

Siyentipiko ng Data
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Manager ng Produkto
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Manager ng Inhinyeryang Software
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Disenyer ng Produkto
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

YuEks Disenyer

Manager ng Programang Teknikal
P4 $268K
P5 $261K
Analista ng Negosyo
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Negosyong Intelihensyang Analista

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Manager ng Programa
Median $145K
Benta
P3 $133K
P4 $165K
Analista ng Pananalapi
Median $120K
Manager ng Operasyon ng Negosyo
Median $160K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
Median $147K
Rekruter
Median $160K
Mananaliksik ng UX
Median $155K
Analista ng Data
Median $118K
Manager ng Data Science
Median $320K
Legal
Median $160K
Accountant
Median $69K

Teknikal na Akawntant

Katulong sa Administrasyon
$103K
Operasyon ng Negosyo
$113K
Pag-unlad ng Negosyo
$132K
Serbisyo sa Customer
$83.3K
Human Resources
$210K
Operasyon ng Marketing
$192K
Manager ng Proyekto
$140K
Operasyon ng Revenue
$121K
Analista ng Cybersecurity
$307K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Zillow, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Zillow, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Zillow, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Zillow ay Inhinyero ng Software at the P6 level na may taunang kabuuang bayad na $493,852. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Zillow ay $174,938.

Iba pang Resources