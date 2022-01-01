Direktoryo ng mga Kumpanya
Zenoti Mga Sweldo

Ang sahod ng Zenoti ay mula $25,073 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software in India sa mababang hanay hanggang $127,595 para sa isang Sales in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Zenoti. Huling na-update: 10/13/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $25.1K

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $32.7K
Sales
$128K

Manager ng Software Engineering
$47.8K
Technical Program Manager
$25.8K
Mga Madalas na Tanong

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Zenoti jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $127,595. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Zenoti wynosi $32,706.

