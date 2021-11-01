Direktoryo ng mga Kumpanya
ZEKU
ZEKU Mga Sweldo

Ang sahod ng ZEKU ay mula $110,550 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto in China sa mababang hanay hanggang $350,000 para sa isang Hardware Engineer in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ZEKU. Huling na-update: 10/13/2025

$160K

Hardware Engineer
Median $350K
Disenyor ng Produkto
$111K
Recruiter
$113K

Inhinyero ng Software
Median $255K
