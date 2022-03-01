Direktoryo ng mga Kumpanya
Z Holdings
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Z Holdings Mga Sweldo

Ang sahod ng Z Holdings ay mula $43,619 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyer ng Produkto sa mababang hanay hanggang $74,625 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Z Holdings. Huling na-update: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Disenyer ng Produkto
$43.6K
Inhinyero ng Software
$74.6K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Z Holdings ay Inhinyero ng Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $74,625. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Z Holdings ay $59,122.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Z Holdings

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Zerto
  • FinancialForce
  • Postman
  • Scott Logic
  • Reface
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/z-holdings/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.