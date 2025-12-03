Yext Siyentipiko ng Data Sahod

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States sa Yext ay mula $171K bawat year para sa T4 hanggang $303K bawat year para sa T5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $171K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Yext. Huling na-update: 12/3/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$171K
$171K
$0
$0
T5
$303K
$230K
$72.5K
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Yext, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
