Yellow Card App Serbisyo sa Customer Sahod

Ang average na Serbisyo sa Customer kabuuang kompensasyon in Nigeria sa Yellow Card App ay mula NGN 7.58M hanggang NGN 11M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Yellow Card App. Huling na-update: 12/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$5.7K - $6.6K
Nigeria
Karaniwang Range
Posibleng Range
$5K$5.7K$6.6K$7.3K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Yellow Card App?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Serbisyo sa Customer sa Yellow Card App in Nigeria ay may taunang kabuuang bayad na NGN 10,995,411. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Yellow Card App para sa Serbisyo sa Customer role in Nigeria ay NGN 7,576,669.

Iba pang Resources

