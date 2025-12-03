Direktoryo ng mga Kumpanya
Yalo
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Disenyo ng Produkto

  • Lahat ng Manager ng Disenyo ng Produkto na Sahod

Yalo Manager ng Disenyo ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Disenyo ng Produkto kabuuang kompensasyon in Colombia sa Yalo ay mula COP 211.13M hanggang COP 295.07M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Yalo. Huling na-update: 12/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$57.6K - $69.8K
Colombia
Karaniwang Range
Posibleng Range
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Manager ng Disenyo ng Produkto mga submissions sa Yalo para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Yalo?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Disenyo ng Produkto mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Disenyo ng Produkto sa Yalo in Colombia ay may taunang kabuuang bayad na COP 295,067,845. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Yalo para sa Manager ng Disenyo ng Produkto role in Colombia ay COP 211,126,131.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Yalo

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Pinterest
  • Tesla
  • Coinbase
  • Stripe
  • PayPal
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yalo/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.