Direktoryo ng mga Kumpanya
XYZ Robotics
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Produkto

  • Lahat ng Manager ng Produkto na Sahod

XYZ Robotics Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in United Kingdom sa XYZ Robotics ay mula £58.4K hanggang £83.3K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng XYZ Robotics. Huling na-update: 12/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$89.4K - $105K
United Kingdom
Karaniwang Range
Posibleng Range
$78K$89.4K$105K$111K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Manager ng Produkto mga submissions sa XYZ Robotics para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa XYZ Robotics, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Produkto mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa XYZ Robotics in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £83,257. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa XYZ Robotics para sa Manager ng Produkto role in United Kingdom ay £58,351.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa XYZ Robotics

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Amazon
  • Coinbase
  • Dropbox
  • LinkedIn
  • Snap
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/xyz-robotics/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.