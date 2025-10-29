Direktoryo ng mga Kumpanya
Xplor
Xplor Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang average na Manager ng Inhinyeryang Software kabuuang kompensasyon in Australia sa Xplor ay mula A$163K hanggang A$224K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Xplor. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

A$177K - A$210K
Australia
Karaniwang Range
Posibleng Range
A$163KA$177KA$210KA$224K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Xplor?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Xplor in Australia ay may taunang kabuuang bayad na A$223,599. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Xplor para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in Australia ay A$163,324.

