Xperi Arkitekto ng Solusyon Sahod

Ang average na Arkitekto ng Solusyon kabuuang kompensasyon in United States sa Xperi ay mula $107K hanggang $155K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Xperi. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$121K - $140K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$107K$121K$140K$155K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Arkitekto ng Solusyon mga submissions sa Xperi para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Xperi, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa Xperi in United States ay may taunang kabuuang bayad na $154,700. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Xperi para sa Arkitekto ng Solusyon role in United States ay $106,600.

Iba pang Resources