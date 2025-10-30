XPENG Motors 小鹏汽车 Benta Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
XPENG Motors 小鹏汽车
Ang average na Benta kabuuang kompensasyon in Netherlands sa XPENG Motors 小鹏汽车 ay mula €43.3K hanggang €60.3K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng XPENG Motors 小鹏汽车. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Karaniwang Range
Posibleng Range
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa XPENG Motors 小鹏汽车, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands ay may taunang kabuuang bayad na €60,264. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa XPENG Motors 小鹏汽车 para sa Benta role in Netherlands ay €43,266.

Iba pang Resources