Direktoryo ng mga Kumpanya
XP
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Inhinyeryang Software

  • Lahat ng Manager ng Inhinyeryang Software na Sahod

XP Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang median na Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in Brazil package sa XP ay umabot sa R$591K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng XP. Huling na-update: 10/29/2025

Gitna ng Pakete
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Kabuuan bawat taon
R$591K
Antas
L5
Pangunahing Sahod
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$391K
Mga taon sa kumpanya
2-4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
11+ Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa XP?
Block logo
+R$319K
Robinhood logo
+R$489K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Inhinyeryang Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa XP in Brazil ay may taunang kabuuang bayad na R$1,055,554. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa XP para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in Brazil ay R$533,892.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa XP

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Facebook
  • Dropbox
  • Tesla
  • Google
  • SoFi
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources