XP Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Brazil package sa XP ay umabot sa R$112K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng XP. Huling na-update: 10/29/2025

Gitna ng Pakete
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Kabuuan bawat taon
R$112K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
R$79.3K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$32.9K
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
3 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa XP?
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa XP in Brazil ay may taunang kabuuang bayad na R$340,853. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa XP para sa Inhinyero ng Software role in Brazil ay R$115,552.

