Xero
Xero Arkitekto ng Solusyon Sahod

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Xero. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

A$165K - A$196K
Australia
Karaniwang Range
Posibleng Range
A$153KA$165KA$196KA$209K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Xero, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa Xero in Australia ay may taunang kabuuang bayad na A$209,032. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Xero para sa Arkitekto ng Solusyon role in Australia ay A$152,685.

