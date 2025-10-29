Xero Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in New Zealand sa Xero ay mula NZ$88.2K bawat year para sa Associate Software Engineer hanggang NZ$186K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in New Zealand package ay umabot sa NZ$141K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Xero. Huling na-update: 10/29/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Xero, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
