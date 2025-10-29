Direktoryo ng mga Kumpanya
Xero
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Benta

  • Lahat ng Benta na Sahod

Xero Benta Sahod

Ang average na Benta kabuuang kompensasyon in Singapore sa Xero ay mula SGD 99.1K hanggang SGD 135K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Xero. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Karaniwang Range
Posibleng Range
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Benta mga submissions sa Xero para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+SGD 75.5K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Don't get lowballed

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Xero, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Benta mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa Xero in Singapore ay may taunang kabuuang bayad na SGD 135,199. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Xero para sa Benta role in Singapore ay SGD 99,068.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Xero

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources