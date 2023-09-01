Direktoryo ng mga Kumpanya
Xe.com
Xe.com Mga Sweldo

Ang sahod ng Xe.com ay mula $54,170 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Analista ng Negosyo sa mababang hanay hanggang $58,133 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Xe.com. Huling na-update: 11/29/2025

Inhinyero ng Software
Median $58.1K
Analista ng Negosyo
$54.2K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Xe.com ay Inhinyero ng Software na may taunang kabuuang bayad na $58,133. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Xe.com ay $56,151.

