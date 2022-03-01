Direktoryo ng mga Kumpanya
X5 Retail Group
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

X5 Retail Group Mga Sweldo

Ang sahod ng X5 Retail Group ay mula $13,856 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Technical Writer in Russia sa mababang hanay hanggang $61,056 para sa isang Product Design Manager in Saudi Arabia sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng X5 Retail Group. Huling na-update: 10/11/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Median $51.7K

Frontend Software Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Analyst
Median $33.8K
Siyentipiko ng Data
Median $36.1K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Manager ng Produkto
Median $39.6K
Project Manager
Median $38.5K
Disenyor ng Produkto
Median $38.2K
Business Analyst
$30.5K
Information Technologist (IT)
$22.7K
Marketing
$18.7K
Product Design Manager
$61.1K
Manager ng Software Engineering
$49.3K
Technical Program Manager
$32.7K
Technical Writer
$13.9K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa X5 Retail Group ay Product Design Manager at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $61,056. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa X5 Retail Group ay $36,140.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa X5 Retail Group

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Next
  • H&M
  • OZON
  • Abercrombie & Fitch
  • Ahold Delhaize
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources