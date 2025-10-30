Direktoryo ng mga Kumpanya
X-Team
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Rekruter

  • Lahat ng Rekruter na Sahod

X-Team Rekruter Sahod

Ang average na Rekruter kabuuang kompensasyon in Brazil sa X-Team ay mula R$219K hanggang R$311K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng X-Team. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

R$248K - R$282K
Brazil
Karaniwang Range
Posibleng Range
R$219KR$248KR$282KR$311K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Rekruter mga submissions sa X-Team para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa X-Team?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Rekruter mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa X-Team in Brazil ay may taunang kabuuang bayad na R$311,385. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa X-Team para sa Rekruter role in Brazil ay R$219,025.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa X-Team

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Snap
  • Facebook
  • Roblox
  • Dropbox
  • Apple
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources