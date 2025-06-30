Direktoryo ng mga Kumpanya
Wrike Mga Sweldo

Ang sahod ng Wrike ay mula $10,455 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Technical Writer in India sa mababang hanay hanggang $82,867 para sa isang Inhinyero ng Software in Czech Republic sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Wrike. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $82.9K
Data Analyst
$64.6K
Technical Writer
$10.5K

Mga Madalas na Tanong

Найвищеоплачувана позиція в Wrike - це Inhinyero ng Software з річною загальною компенсацією $82,867. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Wrike складає $64,563.

Iba pang Resources