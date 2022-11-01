Wrapbook Mga Sweldo

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang sahod ng Wrapbook ay mula $106,788 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales in Canada sa mababang hanay hanggang $234,600 para sa isang Manager ng Software Engineering in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Wrapbook. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $145K
Marketing
$178K
Manager ng Produkto
$132K

Sales
$107K
Manager ng Software Engineering
$235K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Wrapbook, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Wrapbook is Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $234,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wrapbook is $145,348.

