Workday Manager ng Disenyo ng Produkto Sahod

Workday
  • Manager ng Disenyo ng Produkto

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Workday. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Karaniwang Range
Posibleng Range
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Workday, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Disenyo ng Produkto sa Workday in Denmark ay may taunang kabuuang bayad na DKK 1,758,552. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Workday para sa Manager ng Disenyo ng Produkto role in Denmark ay DKK 1,211,775.

