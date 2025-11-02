Workday Manager ng Operasyon ng Negosyo Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Manager ng Operasyon ng Negosyo kabuuang kompensasyon sa Workday ay mula PLN 200K hanggang PLN 280K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Workday. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Workday, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Operasyon ng Negosyo sa Workday ay may taunang kabuuang bayad na PLN 280,041. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Workday para sa Manager ng Operasyon ng Negosyo role ay PLN 200,030.

