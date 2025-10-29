WordPress VIP Inhinyero ng Software Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Kazakhstan sa WordPress VIP ay mula KZT 16.16M hanggang KZT 22.12M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng WordPress VIP. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

KZT 17.5M - KZT 20.77M
Kazakhstan
Karaniwang Range
Posibleng Range
KZT 16.16MKZT 17.5MKZT 20.77MKZT 22.12M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa WordPress VIP?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa WordPress VIP in Kazakhstan ay may taunang kabuuang bayad na KZT 22,121,490. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa WordPress VIP para sa Inhinyero ng Software role in Kazakhstan ay KZT 16,158,306.

Iba pang Resources