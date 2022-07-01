Direktoryo ng mga Kumpanya
Wildlife Studios
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Wildlife Studios Mga Sweldo

Ang sahod ng Wildlife Studios ay mula $19,813 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software in Brazil sa mababang hanay hanggang $767,820 para sa isang Product Design Manager in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Wildlife Studios. Huling na-update: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
Median $19.8K

Bidyo Geym Software Inhinyero

Manager ng Software Engineering
Median $108K
Business Analyst
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Data Analyst
$39.5K
Siyentipiko ng Data
$177K
Disenyor ng Produkto
$23.2K
Product Design Manager
$768K
Manager ng Produkto
$26.1K
Program Manager
$105K
Project Manager
$130K
Recruiter
$22.3K
Solution Architect
$23.1K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Wildlife Studios ay Product Design Manager at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $767,820. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Wildlife Studios ay $41,538.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Wildlife Studios

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Playrix
  • VGW
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources