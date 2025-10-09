WEX Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Brazil sa WEX ay mula R$119K bawat year para sa Software Engineer II hanggang R$169K bawat year para sa Software Engineer III. Ang median na yearng kompensasyon in Brazil package ay umabot sa R$154K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng WEX. Huling na-update: 10/9/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$119K
R$102K
R$11.9K
R$4.9K
Software Engineer III
R$169K
R$156K
R$0
R$13.6K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
