Western Union Arkitekto ng Solusyon Sahod sa Pune Metropolitan Region

Ang median na Arkitekto ng Solusyon kompensasyon in Pune Metropolitan Region package sa Western Union ay umabot sa ₹4.2M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Western Union. Huling na-update: 11/6/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Western Union
Solution Architect
Pune, MH, India
Kabuuan bawat taon
₹4.2M
Antas
Solution Architect
Pangunahing Sahod
₹4.2M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
15 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Western Union?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa Western Union in Pune Metropolitan Region ay may taunang kabuuang bayad na ₹4,919,407. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Western Union para sa Arkitekto ng Solusyon role in Pune Metropolitan Region ay ₹4,442,591.

Iba pang Resources