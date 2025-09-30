Waymo Technical Program Manager Sahod sa San Francisco Bay Area

Ang Technical Program Manager kompensasyon in San Francisco Bay Area sa Waymo ay mula $254K bawat year para sa L4 hanggang $443K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in San Francisco Bay Area package ay umabot sa $495K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Waymo. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Waymo, ang WMUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
WMUs are Waymo's version of RSUs