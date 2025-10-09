Direktoryo ng mga Kumpanya
Wakefit Innovations
Wakefit Innovations Financial Analyst Sahod

Ang average na Financial Analyst kabuuang kompensasyon in India sa Wakefit Innovations ay mula ₹2.1M hanggang ₹2.98M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Wakefit Innovations. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹2.37M - ₹2.7M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Karaniwang Range
Posibleng Range

₹14M

Ano ang mga antas ng karera sa Wakefit Innovations?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Financial Analyst at Wakefit Innovations in India sits at a yearly total compensation of ₹2,980,357. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wakefit Innovations for the Financial Analyst role in India is ₹2,096,353.

